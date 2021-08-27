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Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва

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27 серпня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець. Чоловік виявив у квартирі свого родича, що розташована у будинку на проспекті Правди, фрагменти тіла жінки. За викликом виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінолог та судово-медичний експерт.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Начальник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що під час невідкладного обшуку слідчі виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси.

"За нашим орієнтуванням правоохоронці Черкаської області менше ніж за три години затримали підозрюваного. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили", - зазначив начальник поліції Києва.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 01
Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 02
Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 03

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
  • Игорь Билык
    Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
  • Игорь Билык
    Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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