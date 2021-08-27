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Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура. ФОТО

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Правоохоронці вважають, що підприємець заздалегідь знав: м'ясо, яке він продав військовим, не відповідало вимогам. Збиток оцінюють у 800 тис. грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємець і військова частина уклали договір на закупівлю 10 тонн м'ясних консервів для харчування військовослужбовців.

"Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. У подальшому службові особи військової частини провели розрахунок із продавцем", - розповіли в прокуратурі.

Під час слідства провели експертизу, і з'ясувалося, що продане м'ясо не відповідає ДСТУ. Збиток прокуратура оцінює у 800 тис. грн.

Зараз слідчі перевіряють якість іншої проданої цим підприємцем продукції.

Бізнесмену повідомили про підозру в привласненні і розтраті майна (ч. 5 ст. 191). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 01
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 02
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 03
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 04
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 05

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    А зеленский списал 50 млрд фирташу с коломойским. И может еще списать. И ничего ему не будет
  • Яр Холодний
    В 1905 році за цієї самої причини командування броненосця "Потёмкин" "пішло рибу годувать" у Чорному морі
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    м кормить весь срок этим мясом ..... пока не сдохнет
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