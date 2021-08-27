Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підприємець і військова частина уклали договір на закупівлю 10 тонн м'ясних консервів для харчування військовослужбовців.
"Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. У подальшому службові особи військової частини провели розрахунок із продавцем", - розповіли в прокуратурі.
Під час слідства провели експертизу, і з'ясувалося, що продане м'ясо не відповідає ДСТУ. Збиток прокуратура оцінює у 800 тис. грн.
Зараз слідчі перевіряють якість іншої проданої цим підприємцем продукції.
Бізнесмену повідомили про підозру в привласненні і розтраті майна (ч. 5 ст. 191). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.