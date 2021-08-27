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У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура

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У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура
Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради. Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Йдеться про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів він.

Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".

"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.

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Топ коментарі

  • Дилетант Дилетантов
    а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
  • marusia klimova
    Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
  • Дилетант Дилетантов
    а что здесь приятного?
    допа получает дополнительные шансы
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