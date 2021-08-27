Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена

На даний момент індикаторів для скасування візиту президента України Володимира Зеленського в США немає. Американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" відповідаючи на запитання, чи вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського в США.

"Станом на зараз ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба.

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