Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня стосовно виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".