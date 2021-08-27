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Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

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Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба
Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня стосовно виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Україна 24".

"Зараз працює військова частина аеропорту Кабула. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, евакуація триватиме, однак стосовно неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан".

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    весь мир восхищается, как зеленые обосрались...
  • Senator S 01a656ec
    РАБссия эвакуировала в Омск около 100 афганцев,через 2 дня они попросили Путлера вернуть их обратно в Афган,увидев нищебродов на улицах Омска... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734 Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734если Лаптестан привезет в любой город РАБссии Афганцев типа беженцев....будет Хохма похлеще 95 квартала....Ржач... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734
  • Гыг с Вами
    талибан-кулебан...договорятся Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4320
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