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Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні

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Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав недоречною заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в Євросоюз знадобиться щонайменше 20 років.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію в МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що йому було дивним почути ці слова від естонського лідера після їх спілкування на "Кримській платформі" і заходів на День Незалежності України.

"Трохи більше 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили естонцям, литовцям, латишам, що потрібно 20-30 років для ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв на саміті "Кримської платформи", і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати впродовж 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

Топ коментарі

  • radeon
    Да,неуместны.Нужно не меньше 30 лет с такой коррупцией и "талантами" у власти
  • Алекс Мышкевич
    после ухода Пороха "неуместных" слов становится все больше

    совпадение ?
    не думаю Кулеба: Слова президента Эстонии о том, что Украине нужно 20 лет для вступления в ЕС, неуместны - Цензор.НЕТ 8046
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    с такими *профи* у власти как сейчас и 100 лет мало....
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