МОЗ планує проводити ревакцинацію через рік, - Кузін
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Міністерство охорони здоров'я передбачає проведення додаткової вакцинації від COVID-19 через рік після основного курсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.
За словами Кузіна, з приводу ревакцинації від COVID-19 йде багато дискусій, і немає достовірних статей у наукових журналах і офіційних позицій міжнародних організацій, бустерна доза вакцини рекомендована чи обов'язкова, є тільки заяви деяких фармкомпаній, що ревакцинація викликає велику імунну відповідь.
"Тобто ми поки не робимо бустерної дози. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - заявив Кузін.
За його прогнозом, нові дані про ефективність бустерної дози з'являться наприкінці вересня.
Також Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде міняти, але рекомендацій немає.