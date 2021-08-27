Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула
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Підрозділи руху "Талібан" в п'ятницю почали займати позиції на території кабульського аеропорту.
Про це повідомляють із Кабула індійські журналісти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, таліби увійшли на територію військового сектора аеропорту.
Не виключено, що повністю контроль над аеропортом таліби встановлять вже в суботу.
До завершення місії з евакуації 31 серпня контроль над аеропортом Кабула мають забезпечувати збройні сили США і їх союзників.