Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула

Підрозділи руху "Талібан" в п'ятницю почали займати позиції на території кабульського аеропорту.

Про це повідомляють із Кабула індійські журналісти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, таліби увійшли на територію військового сектора аеропорту.

Не виключено, що повністю контроль над аеропортом таліби встановлять вже в суботу.

До завершення місії з евакуації 31 серпня контроль над аеропортом Кабула мають забезпечувати збройні сили США і їх союзників.

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