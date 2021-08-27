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Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула

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Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула
Підрозділи руху "Талібан" в п'ятницю почали займати позиції на території кабульського аеропорту.

Про це повідомляють із Кабула індійські журналісти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, таліби увійшли на територію військового сектора аеропорту.

Не виключено, що повністю контроль над аеропортом таліби встановлять вже в суботу.

До завершення місії з евакуації 31 серпня контроль над аеропортом Кабула мають забезпечувати збройні сили США і їх союзників.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея


    Вал Мишель

    Группа RT волшебным образом очутилась в Кабуле за час до взрыва и всё сняла с наилучшего ракурса. Как и на Донбассе.
    Это журналистская удача или высочайший профессионализм?
  • Прощай немытая раССея
    Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 8004
  • Green sheet
    Люблю мак есть прямо из колотушек. Ето тебе не магазинная засушенная безвкусная пыль, которую в пирожки размочить и размолоть нельзя не то что в сыром виде. Из-за наркоманов скоро молоко и хлеб запретят, если те найдут как его колоть в вену. Пускай кто хочет тот колется, быстрее сдохнет и не будет мешать другим.
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