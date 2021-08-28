Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані

На тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж відбудеться, що підтвердили в Білому домі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - підкреслила Псакі.

За її словами, буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також буде обговорюватися співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.

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