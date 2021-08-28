Новини • Коронавірус і карантин

Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт

4 23933
Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт
Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу директора Національної розвідки США.

Розвідка досі не дійшла єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій свідчить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник унаслідок витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.

"Вивчивши всі дані розвідки, розвідувальна спільнота США не має єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини і лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.

Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.

"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений як біологічна зброя. Більшість відомств також із низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.

Читайте також: Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так себе разведка
    одинаковая вероятность да и нет
    я тоже так могу ....
  • дмитрий иванов 527db324
    Арабы окончательно затроллят, когда переселяться всеми своими кишлаками на пмж в Штаты и Европу и будут за их счёт, строить там свой уютненький и очень высокодуховный халифатик с очевидными последствиями уже лет через 10-15
  • Sashko Pavliuk
    Панголин и летучая мышь устроили групповой секас с бедным кятайцем.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини