Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу директора Національної розвідки США.
Розвідка досі не дійшла єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій свідчить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник унаслідок витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.
"Вивчивши всі дані розвідки, розвідувальна спільнота США не має єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини і лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.
Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.
"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений як біологічна зброя. Більшість відомств також із низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.