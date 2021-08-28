Новини

Байден виділив Україні $60 млн на оборонні потреби

6 15361
Байден виділив Україні $60 млн на оборонні потреби
Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 млн доларів. Гроші будуть виділені із коштів Пентагону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня, сказано, що США виділяє 60 млн доларів Україні на оборону.

"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою я делегую державному секретарю повноваження направити до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться в меморандумі.

Читайте також: Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Благодаря Байдену талибы значительно улучшили свои подразделения американским оружием. Я помню, Обама очень волновался, что в Украине оружие попадет «в чужие руки» или его заберет противник и т. д.
  • EUkozak
    Сумма выглядитк ак издевательство...
  • Микола Трибутько
    Афгану по 300 млн долларов в день давали, если мне память не изменяет)) Афгану...по 300 млн долларов... в день КАРЛ!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини