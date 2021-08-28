Новини • Захоплення влади в Афганістані

США контактують із союзниками з питання можливого визнання "Талібану", - Держдеп

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США контактують із союзниками з питання можливого визнання "Талібану", - Держдеп
Вашингтон перебуває в регулярному контакті із союзниками і партнерами з питання можливого визнання руху "Талібан" урядом Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.

"Щодо визнання, то з цього приводу ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками і партнерами у всьому світі", - заявив Прайс на брифінгу в п'ятницю.

Раніше цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан". Раніше вона також зазначала, що ЄС підтримує контакти з талібами, але про політичні переговори чи визнання не йдеться.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганців прагнуть покинути територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

Рух "Талібан" попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з цим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

    Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
  • Яр Холодний
    Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
    ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
    Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
    Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
    Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
  • Яр Холодний
    - МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
    - Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
    - А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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