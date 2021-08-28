Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Від початку поточної доби суботи, 28 серпня, на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російсько-окупаційних військ, українські воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"Станом на 7:00 28 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає", - сказано в повідомленні.

Зокрема, неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Водночас за минулу добу, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, унаслідок чого загинув український військовослужбовець.

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Зокрема, поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі Зайцевого ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

"Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - підкреслили в штабі.