В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали

В Україні станом на ранок суботи, 28 серпня, зафіксовано 2 082 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 1 025 людей, 54 померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу, 27 серпня 2021, в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 108, медпрацівників - 35). Також за минулу добу госпіталізовано 708 осіб, летальних випадків - 54, одужало 1 025 людей", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 27 серпня, повідомлялося про понад 2 тис. нових випадків захворювання на СOVID-19 за добу, 26 серпня повідомлялося про 1 581 новий випадок захворювання, 25 серпня повідомлялося про 727 нових випадків захворювання на COVID-19, 24 серпня за добу зафіксовано 692 нові випадки захворювання на СOVID-19, 23 серпня повідомлялося про 610 нових випадки інфікування, 22 серпня повідомлялося про 1 003 нові випадки захворювання, 21 серпня за добу зафіксовано 1 732 випадки захворювань на COVID-19, 20 серпня повідомлялося про 1 600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня повідомлялося про 1 560 нових випадків захворювання.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 282 285 людей, одужали 2 205 707 людей, летальних випадків - 53 686.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (266), Львівській (189), Харківській (187), та Донецькій (157) областях.