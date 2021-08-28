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Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ

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Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ
Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківським регіоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба управління СБ України в Харківській області.

"У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - сказано в повідомленні.

У СБУ закликають невідкладно повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

"Просимо невідкладно повідомляти в Управління СБУ в Харківській області за номером (057) 700-16-61, на лінію довіри СБУ (057) 700-34-50, Національної поліції - 102 або іншим зручним способом", - підкреслили у відомстві.

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Топ коментарі

  • какая разніца
    В мене інше питання - як в СБУ його роздивились, та ще й з'ясували, що він ударний та іноземний?!! В нас СБУ вже виконує функції ППО?!! Чи то Баканов-чорт нас відволікає таким чином від чергового всеру Зелі?..
  • Ybaldy
    Откда это ж он прилетел такой иностранный?
  • Стрелок
    "В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей" и все?

    ударный чужой беспилотник над Украиной а СБУ "просим должным образом реагировать"?
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