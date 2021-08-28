В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб
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За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали 166 551 особа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 435 осіб, повністю імунізовано 109 116 осіб", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що упродовж доби працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення, 340 центрів вакцинації.
У МОЗ підкреслили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 осіб, із них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 536 963 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 8 802 596 щеплень", - зазначили у відомстві.