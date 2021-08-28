Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду

Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню "УП".

"Внутрішній фактор – це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді – небажання бути відповідальними, як у малих справах, так і у великих", - вважає п’ятий президент.

"Зовні – російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова – знищити Україну й українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна", - застерігає лідер "ЄС".

Читайте також: Навальний: Путін - психічно нездорова людина

"Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", – переконаний Порошенко.

Він також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав’язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.

"Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров’ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження – наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Зрештою, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України", – наголошує Порошенко.

"Путін – вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна – срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму", – переконаний лідер партії.

Читайте також: Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною