Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані

США завдали авіаудару по представнику афганського крила ІДІЛ ("Ісламська держава Хорасан").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться в заяві Центрального командування США, опублікованому 27 серпня.

"Сьогодні збройні сили США провели загоризонтну контртерористичну операцію проти планувальника організації ІДІЛ-Х", - сказав спікер командування капітан Білл Урбан.

За його словами, безпілотний авіаудар завдали в провінції Нангархар в Афганістані

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"Початкові ознаки вказують на те, що ми уразили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", – додав Урбан.

Мішенню удару був бойовик, залучений у планування майбутніх атак, повідомили телеканалу NBC News джерела у Міністерстві оборони США. Чи був він одним із організатором теракту в аеропорту Кабула 26 серпня, не уточнюють.

У Пентагоні стверджують, що під час удару бойовик їхав в автомобілі зі спільником ізольованою місцевістю. США використовували безпілотник MQ-9 Reaper і боєприпаси, "які обрали з урахуванням точності та мінімізації втрат серед цивільного населення", заявили чиновники Міноборони.

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