Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
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Російські окупаційні сили поранили українського військовослужбовця у районі операції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Сьогодні збройні сили РФ вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення. Після надання першої допомоги поранений був доставлений до медичного закладу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь.