Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти закупівлі в школи книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було пізно", яка "підтримує стійкі гендерні стереотипи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві.

Водночас є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків.

Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність".

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни.

"МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи", - резюмували в міністерстві.

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