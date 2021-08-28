"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів поблизу Авдіївки через російські обстріли

"Укрзалізниця" вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції Авдіївка через артилерійський обстріл із непідконтрольної Україні території.

Як передає Цензор.НЕТ, на сайті "Укрзалізниці" в суботу повідомляється, що з міркувань безпеки упродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровск і Очеретине.

Зокрема, поїзди №136 Київ - Авдіївка і №826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до станції Покровск. Пасажирів із Покровська до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

У компанії зазначили, що артобстріл почався вранці 28 серпня. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття.

Постраждалих серед залізничників немає.

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