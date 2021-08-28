"Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні зустрічі Зеленського та Байдена під будівлею Офісу президента в Києві відбулася акція-перформанс на підтримку українських політв'язнів у РФ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колишні політв'язні разом із родичами і правозахисниками вимагали активних дій від влади щодо звільнення українських політв'язнів і заручників Кремля.

Читайте також: Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський

Учасники акції звернулися до президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена з проханням знайти шляхи тиску на Російську Федерацію з метою звільнення осіб, незаконно утримуваних і засуджених унаслідок російської агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у РФ.

























Читайте також: "Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

Після завершення акції учасники передали своє звернення голові Консультативної ради при Офісі президента Альоні Вербицькій.







ФОТО і ВІДЕО Олега Богачука