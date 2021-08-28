Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 30 серпня, відвідає із робочою поїздкою район проведення Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час поїздки голова українського парламенту ознайомитися з поточною безпековою ситуацією та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
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