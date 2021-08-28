Новини • Агресія Росії проти України

Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС

2 42128
Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 30 серпня, відвідає із робочою поїздкою район проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час поїздки голова українського парламенту ознайомитися з поточною безпековою  ситуацією та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • хужє не будєт
    24 серпня ЗЕбанат Розумков виступив і сказав, що нашому прапору також 30 років.. Воно дурне, чи це робиться навмисно??
  • 5 копійок
    Зробить селфі, отримає УБД і назад.
  • Vika Lysenko
    Если ещё членограй не запретит , как в прошлый раз ! Правда толку от прислуг путлера , как от козла молока
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини