Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 30 серпня, відвідає із робочою поїздкою район проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час поїздки голова українського парламенту ознайомитися з поточною безпековою ситуацією та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

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