Новини • Агресія Росії проти України

29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання

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29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання
У неділю, 29 серпня, по всій країні будуть приспущені Державні Прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах і на кораблях. А о 10:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці.

Це відбудеться в межах Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлений указом президента України від 23 серпня 2019 року №621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

"Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Павшим героям СЛАВА !

    29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания - Цензор.НЕТ 5803
  • Рома Маестро
    Прилетела рашко-муха к укро-пчёлам и трындит...
    - Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
    Сказали пчёлы ей тогда...
    - Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
  • sigsauer
    Парни уходят в небеса,

    Дверь за собой не закрывая,
    Здесь безнадеги полоса,
    Там Бог открыл ворота рая.

    Ступенек тех не перечесть,
    Куда ведут,никто не знает,
    С войны за землю и за честь,
    Их в "сотни" лучших забирают.

    Уходят чьи-то сыновья,
    Что жизнь свою не пожалели,
    Кровью пропитана земля,
    Где маки на полях алели.

    ... Забить бы наглухо ту дверь
    Тому,кому дано по чину,
    Жить долго и растить детей,
    Любить не деньги,Украину.
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