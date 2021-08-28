29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці.
Це відбудеться в межах Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Цей день встановлений указом президента України від 23 серпня 2019 року №621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.
"Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - йдеться в повідомленні.