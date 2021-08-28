МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив лише 500 тисяч доз.
"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат. - Ред.), можливо, ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захоче вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.
Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Як розповів міністр, із держбюджету була передоплата за 2 млн доз вакцини Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.
Нагадаємо, в травні в МОЗ заявляли, що поставки вакцини Novavax в Україну почнуться в липні-серпні. Індія призупинила експорт вакцин через новий спалах коронавірусу в країні.
Крім того, в травні американські ЗМІ писали, що Індія не планує відновлювати поставки вакцин проти коронавірусу до жовтня 2021 року.