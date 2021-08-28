Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець

У суботу, 28 серпня, відбудеться засідання в Печерському суді з питання продовження запобіжного заходу для ексміністра оборони Ігоря Павловського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Ростислав Кравець.

"За інформацією, яка щойно надійшла до нас, сьогодні вночі прокурори, які не ходять на засідання щодо генерал-лейтенанта Павловськогоу стосовно оскарження запобіжного заходу з найбільшою в Україні заставою, вирішили тихо продовжити цей запобіжний захід. Офіційно сторону захисту ніхто не повідомив, що сьогодні буде засідання в Печерському суді з цього питання. Заплановано залучення безкоштовних адвокатів і недопуск адвокатів, які захищають Павловського. Такого не було в цій країні ніколи, але, мабуть, вирішили почати і таку практику. Наразі ми з колегами терміново прямуємо до Печерського суду Києва, до суддів якого я звертаюся з проханням не порушувати право Павловського на вибір захисника і право на захист", - написав Кравець.

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Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із заставою в 475 млн грн. Його звинуватили в поставках військової техніки нібито низької якості.

Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.

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