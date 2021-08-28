Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Ростислав Кравець.
"За інформацією, яка щойно надійшла до нас, сьогодні вночі прокурори, які не ходять на засідання щодо генерал-лейтенанта Павловськогоу стосовно оскарження запобіжного заходу з найбільшою в Україні заставою, вирішили тихо продовжити цей запобіжний захід. Офіційно сторону захисту ніхто не повідомив, що сьогодні буде засідання в Печерському суді з цього питання. Заплановано залучення безкоштовних адвокатів і недопуск адвокатів, які захищають Павловського. Такого не було в цій країні ніколи, але, мабуть, вирішили почати і таку практику. Наразі ми з колегами терміново прямуємо до Печерського суду Києва, до суддів якого я звертаюся з проханням не порушувати право Павловського на вибір захисника і право на захист", - написав Кравець.
Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.
Нагадаємо, раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із заставою в 475 млн грн. Його звинуватили в поставках військової техніки нібито низької якості.
Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.