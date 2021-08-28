Запаси вугілля на ТЕС зросли після повідомлень про початок імпорту із США, - статистика Міненерго
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики.
За добу на ТЕС надійшло 53400 тонн вугілля, а використано було 47700 тонн. Найбільше вугілля надійшло на Бурштинську (17,2 тис. т), Курахівську (8,8 тис. т) і Запорізьку (6,3 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".
Станом на 28 серпня на складах ТЕС є 731 900 тонн вугілля. З них 489 200 тонн вугілля "газової" марки і 242 600 тонн антрацитового вугілля.
Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема за імпортом. Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля із США. Перша партія, 75 тис. тонн, прибуде в Україну найближчими місяцями.