Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Унаслідок обстрілу три військовослужбовці зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - зазначається в повідомленні.
Українські підрозділи відкрили вогонь у відповідь і припинили вогневу активність противника. Ситуація контрольована.
Щодо дій противника повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК (Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін).
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, вранці 28 серпня унаслідок обстрілу український військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення.