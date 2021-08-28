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Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

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Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Унаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поранено трьох українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Унаслідок обстрілу три військовослужбовці зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - зазначається в повідомленні.

Українські підрозділи відкрили вогонь у відповідь і припинили вогневу активність противника. Ситуація контрольована.

Щодо дій противника повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК (Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін).

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, вранці 28 серпня унаслідок обстрілу український військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення.

Топ коментарі

  • Привет
    Ответки не было....это 100 процентный факт....я живу недалеко...
  • сотрудник
    Очевидцы утверждают обратное , ответки не было ! Юрий Бутусов также пишет об отсутствие ответки !
  • Влад Яресько 629e3b78
    Всегда восхищаюсь Израилем
    в результате послених обстрелов погибло 13 человет
    Ответка палестинцев около 300 человек
    Думаю на полгода пропала охота обстреливать
    Вот так инам надо И будет все в порядке
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