"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в фейсбуці.
"Це отетеріти. З січня місяця я сиділа і з цікавістю чекала, хто мене підбере. Спочатку думала, що опозиція. Типу журналістом. Але щось в ОПЗЖ їх в мені бентежить. Потім, - що Росія, але матінку мою теж щось у мені бентежить. Ну, думаю, треба довести штрафбат до першої крові, але мене тут змором катують, не кров'ю", - пише вона.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.