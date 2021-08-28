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"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна

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Звільнена з університету Драгоманова скандальна професорка Євгенія Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в фейсбуці.

"Це отетеріти. З січня місяця я сиділа і з цікавістю чекала, хто мене підбере. Спочатку думала, що опозиція. Типу журналістом. Але щось в ОПЗЖ їх в мені бентежить. Потім, - що Росія, але матінку мою теж щось у мені бентежить. Ну, думаю, треба довести штрафбат до першої крові, але мене тут змором катують, не кров'ю", - пише вона.

Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 01
Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 02

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Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.


Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 03

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Топ коментарі

  • iMedvedeff
    "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 6527 "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 3603
  • Gp An
    Гондоны используют только один раз - дальше выкидывают - так дешево и практично! Это на память предателям!
  • violator
    была бы ты не такая страшная тебя хоть Кива подобрал . а так .... "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 5303
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