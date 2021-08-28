"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна

Звільнена з університету Драгоманова скандальна професорка Євгенія Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в фейсбуці.

"Це отетеріти. З січня місяця я сиділа і з цікавістю чекала, хто мене підбере. Спочатку думала, що опозиція. Типу журналістом. Але щось в ОПЗЖ їх в мені бентежить. Потім, - що Росія, але матінку мою теж щось у мені бентежить. Ну, думаю, треба довести штрафбат до першої крові, але мене тут змором катують, не кров'ю", - пише вона.





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Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.



