Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області - начальника міліції громадської безпеки Едуарда Гребенюка і відновив його на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Суддя Валерій Кузьменко визнав незаконним і скасував наказ про звільнення офіцера відповідно до Закону України "Про очищення влади", зобов'язав МВС направити до Мін'юсту відомості про відсутність підстав для люстрації і стягнув з правоохоронного відомства середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу - 683 тис. 286 грн.

Поновити його на посаді - неіснуючої, до слова - ексміліціонера повинні негайно.

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Приймаючи рішення, суддя керувався тими ж міркуваннями, що і його колеги, які зараз масово скасовують люстрацію чиновників і правоохоронців, які працювали за Віктора Януковича: люстрація - це юридична відповідальність; відповідальність не може бути колективною - тільки індивідуальною; ніяких доказів того, що позивач своїми діями або бездіяльністю сприяв узурпації влади президентом України, підриву основ національної безпеки і оборони України або протиправному порушення прав і свобод людини, немає.

Однак в цьому випадку служитель Феміди, скажімо так, погрішив проти істини. Справа в тому, що полковник Едуард Гребенюк якраз активно сприяв "протиправному порушенню прав і свобод людини" і був за це засуджений.

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23 листопада 2013 року офіцер, який тоді обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Чернігівській області, направив до мерії обласного центру лист, в якому повідомив про велику загрозу грубих порушень громадського порядку під час майбутньої мирної акції прихильників Євромайдану "Я вибираю ЄС". Використавши цей лист, мерія Чернігова звернулася до суду і домоглася заборони на проведення мітингу.

25 листопада Гребенюк наказав своїм підлеглим знести наметовий табір протестувальників у сквері імені Миколи Попудренка.

Нагадаємо, аналогічним чином режим працював у ті ж дні і в Одесі.

Едуарду Гребенюку інкримінували злочини, передбачені ст. 340 і 364 КК України - "незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій" і "зловживання владою або службовим становищем".

4 лютого 2016 року Деснянський районний суд Чернігова повністю його виправдав.

1 червня 2017 року апеляційний суд Чернігівської області скасував виправдувальний вирок і визнав ексміліціонера винним у скоєнні зазначених злочинів, засудивши до штрафу в розмірі 8500 грн і трьох років позбавлення волі. Від покарання, правда, його звільнили з річним випробувальним терміном.

20 лютого 2018 року Верховний суд скасував цей вирок в частині засудження за 364 ст. КК, залишивши в силі 340-ту статтю (незаконне перешкоджання мирній акції). Ця постанова була остаточною і оскарженню не підлягає.

Таким чином, участь офіцера в злочинах режиму Януковича повністю доведено, і всі підстави для застосування до нього люстраційних заборон є. Однак суддя Кузьменко чомусь цей факт проігнорував.

Цікаво, що напередодні звільнення з органів Гребенюк отримав від мерії Одеси трикімнатну квартиру в елітному районі Одеси - Шампанському провулку.

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