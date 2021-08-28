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Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко

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Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко
Видача всіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можлива тільки за електронним рецептом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо видачу рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав він журналістам у суботу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Ляшко, такий захід є однією з умов нашої подальшої дискусії про медичне страхування.

Він нагадав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів.

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Топ коментарі

  • kapper
    Бабусям и дидусям Ляшко выдаст смартфон бесплатно?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 поздравляю бабушек и дедушек с избранием зеленого диджитал внучка. Теперь вы все купите современные гаджеты и будете их изучать усиленно под угрозой не дожить до очередной пенсии. Но маркетинговый ход сам по себе великолепен, айфоны начнут усиленно пользоватся спросом.
  • Андрей Андреевич 13318b6a
    Пусть ЗеМиздрав дополнительно разъяснит как выписывать электронные рецепты старикам, у которых нет смартфонов и компьютеров, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие. Фишка еще в том, что наличие современного смартфона не заложено в прожиточный минимум.
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