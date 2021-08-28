Новини • Захоплення влади в Афганістані

Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак

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Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі громадяни України, які виявили бажання покинути країну, евакуйовані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це глава президентського офісу заявив під час брифінгу в аеропорту Бориспіль після прильоту військово-транспортного літака ЗСУ.

"На сьогодні, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі... ми вже всіх евакуювали", - заявив Єрмак.

Також дивіться: Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • belge
    Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5744 Правильно. Про тех, кого бросили, скажем, что они сами не захотели.
  • Maxim Ak-Murza
    Дерьмак и эвакуацией заведует?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Он всей Украиной заведует.
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