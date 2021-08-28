Двом учасникам зіткнень під Офісом президента 14 серпня оголошено про підозру, - Нацполіція

Слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня біля Офісу президента, які спровокували конфлікт з правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Нагадаємо, що 14 серпня цього року, поліція і військовослужбовці Нацгвардії забезпечували порядок і публічну безпеку під час акції біля ОПУ. На законну вимогу поліцейських показати вміст сумок для перевірки наявності небезпечних предметів, активісти у категоричній формі відмовилися від огляду. В подальшому найбільш активні учасники дали команду атакувати кордони Національної поліції і Нацгвардії", - вказується в повідомленні.

В результаті зіткнень постраждали семеро поліцейських і один військовослужбовець Національної гвардії України.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

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Їм повідомлено про підозру та в суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Зі свого боку пресслужба "Національного корпусу" поінформувала, що підозру було повідомлено ветеранам полку "Азов" - главі Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку і Олегу Довбишу.