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28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС

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28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС
У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борти з евакуйованими з Афганістану, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заступник міністра розповів в аеропорту "Бориспіль", де приземлився перший борт з евакуйованими.

"На сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати точнішу інформацію", - розповів Єнін.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
  • IN UA 7395a7cc
    80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
  • Диды Выпивали
    за чьи бабки этот фестиваль счастья?
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