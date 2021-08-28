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Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС

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Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

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Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського  окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу четверо військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Топ коментарі

  • belge
    С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9765 Та хватит уже бубнить про это перемирие. Нет никакого перемирия. Есть .ер знает что. Одна сторона стреляет когда хочет, и из чего хочет, а второй запрещают отвечать, как вчера в Авдеевке. Придерживаться перемирия в таком виде - идиотизм.
  • Vika Lysenko
    Сколько можно называть ежедневные убийства «перемирием»? Хватит удовлетворять криворагульного нарика на подтанцовке путлера ! Сколько сотен военных убито и ранено при этом уклонисте-предателе , называющим УБИЙЦУ-***** миролюбцем (побачив мир)
  • Власов Сергей b3083465



    tZE inform

    @tZEinform

    ·6 мин

    Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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