На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, злочинну схему реалізували посадові особи структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія".
"Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали", - зазначається в повідомленні.
За даними правоохоронців, таким чином привласнили майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.
"Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться в повідомленні.