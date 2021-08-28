На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ

Служба безпеки України викрила схему, організовану чиновниками однієї з філій АТ "Укрзалізниця" в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, злочинну схему реалізували посадові особи структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія".

"Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали", - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, таким чином привласнили майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.

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"Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

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