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На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ

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На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ
Служба безпеки України викрила схему, організовану чиновниками однієї з філій АТ "Укрзалізниця" в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, злочинну схему реалізували посадові особи структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія".

"Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали", - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, таким чином привласнили майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.

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"Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині чиновники Укрзалізниці привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ 01

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..Серлещ уважно наглядає. На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 3647
  • Zloj Pens
    Блин,не пойму и почему работяги в Польшу едут,а чиновники и силовики и прокурорские нет?
  • Sergiy Vitalyovich
    Дадуть в суді хабар і виявиться, що вони взірець порядності і стали жертвами наклепів, а все нараховане робітники самі уклінно просили їм не видавати, а залишити собі. Звісно, після цього "чесний та непідкупний" суд призначить їм компенсацію за вимушені прогули, моральну шкоду і т.п. А далі відновлення на посадах з подальшим підвищенням, адже в країні бракує "цінних" кадрів.
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