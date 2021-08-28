Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану

Україна проводить евакуацію своїх громадян з Афганістану не гірше, ніж деякі країни, які входять в НАТО. Про це 28 серпня після прибуття в аеропорт "Бориспіль" чергового літака з евакуйованими заявив заступник міністра закордонних справ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ГОРДОН".

"Україна не залишає своїх людей. Це один з головних принципів стратегії зовнішньої політики, яку має на сьогоднішній день Україна. Ми діємо ефективно і часто ефективніше, ніж значна кількість країн – членів НАТО. Ми продемонстрували в ці дні, що цінність людей, їхні життя і здоров'я є дійсно першочерговим пріоритетом нашої держави", – сказав український дипломат.



За його словами, українців евакуювали "фактично з афганського пекла".



"Ми продовжуємо цю роботу попри надскладні умови, з якими ми стикаємося. Безумовно, до нас звертаються і наші міжнародні партнери, щоб надати допомогу в евакуації їхніх громадян. Для нас ключовим пріоритетом є громадяни України. Тим не менше, якщо є вільні місця, ми надаємо руку допомоги іншим нашим міжнародним партнерам", – пояснив Єнін.

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