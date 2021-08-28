Новини • Коронавірус і карантин

Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко

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Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко
Якщо більшість українців будуть вакциновані проти коронавірусу, навантаження на систему охорони здоров'я може не вирости.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ  про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Кузін (головний санітарний лікар. - Ред.) говорив про те, що відбувається зростання, і по факту жовтень-листопад у нас період зростання випадків грипу та грипоподібних захворювань. Тому можемо прогнозувати, що якщо ви не будете вакцинуватися, то в цей період може бути загострення. Чи буде локдаун, чи не буде, все залежить від індикаторів, які виписані в постанові №1236 про карантин, що опублікована", - сказав Ляшко.

За його словами, масова вакцинація може дозволити уникнути навантаження на систему охорони здоров'я.

"Якщо ми будемо активно вакцинуватися, то навіть при зростанні кількості випадків коронавірусної хвороби по факту можемо не мати того навантаження на систему охорони здоров'я, яке було у лютому-березні і жовтні-листопаді. І це дозволить нам проходити зростання без жорстких карантинних обмежень", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Олег Грель 78632cbc
    Израиль провел массовую вакцинацию, но коронабесие не думает (и не думало) отступать.
    Ляшко тварь вы угрохали медицину, теперь болезней нет, одно ковидло. Вы просто куклы. Я вас презираю.
  • Привет
    Израиль
    При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
  • Привет
    Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2693

    Вот данные по Украине..
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

    Вот по Израилю...
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

    Теперь бери калькулятор и считай....

    А вот вообще классные данные....
    116 процентов вакцинированных....
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/

    Но не помогает....
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