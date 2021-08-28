Боєць 74-го ОРБ Андрій Вискребець загинув 27 серпня на Донбасі від кулі російського снайпера, - Запорізький облтерцентр
Про це йдеться на facebook-сторінці Запорізького обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль на Сході знову втрати.
І знову у 74-му ОРБ.
Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччіні під час виконання бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк Вискребець Андрій Вікторович.
Андрій захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРБ.
У Андрія залишилась дружина та двоє дітей.
Прощання з захисником України відбудеться у понеділок, 30.08.2021 р на площі Героїв о 10:30.
Висловлюємо щирі співчуття родині і побратимам .
Вічна пам‘ять Герою!" - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 27 серпня український воїн зазнав смертельного поранення в результаті обстрілу російсько-окупаційними військами.