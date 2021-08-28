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Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко

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Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко
У громадян України є рік, щоб задекларувати свої доходи і надалі вільно їх використовувати; далі буде все складніше розміщувати готівку в банках або купувати власність, не маючи офіційного доходу.

Про це в блозі на сайті "Обозреватель" пише міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

За ініціативи Президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія з добровільного декларування. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати.

Він нагадав, що одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів і сплата одноразового збору в бюджет передбачені Законом №1539.

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"Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія.

Навіть більше, тим громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства", - отметил Марченко.

Але не всі матимуть право на добровільне декларування. Є і низка обмежень. Не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабара, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків. Окрім того активи, які перебувають на рахунках країни агресора чи мають джерело походження з такої країни також не підлягають декларуванню.

За словами Марченка, громадянам, які сумлінно платили податки з усіх доходів, декларацію подавати не потрібно. Також це стосується активів громадян (житло, автомобіль і земля), отриманих за договорами дарування або у спадок.

Мінфін разом з Податковою вже почав напрацьовувати законопроєкт про непрямі методи контролю, що дозволяють зіставляти реальний рівень життя людини, його статків з інформацією про отримані ним доходи і сплачені податки.

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І "такі інструменти в майбутньому будуть поширюватися на всіх громадян - платників податків", переконаний міністр.

"Уряду дано дев'ять місяців на розробку і узгодження законопроєкту", - підсумував Марченко і закликав "сконцентруватися на добровільному декларуванні".

Нагадаємо, добровільне декларування проводиться лише один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Та передбачає сплату справедливого збору.

Запропоновано всього три основні ставки: 5% загальна ставка, встановлена для валютних цінностей та майна, що розташоване в Україні; 9% для закордонних активів; 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП.

Водночас, не всі активи підлягають декларуванню. Громадянам не потрібно подавати декларацію відносно власної квартири, загальна площа якої не перевищує 120 кв м, та будинку до 240 кв м.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов 2f7db63b
    Я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
  • Maxim Ak-Murza
    Бене нужно было убежище и возможность восполнить потери. Вот он свою ручную мартышку в Президенты и пропихнул.
  • саша паламарчук
    Пакращення !

    Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко - Цензор.НЕТ 4081
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