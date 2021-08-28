Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр

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Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр
Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню на Донбасі ввечері 28 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Ще двох воїнів Обєднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр 01

Нагадаємо, з початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті четверо військовослужбовців мають  осколкові поранення, ще 4 - бойові травми.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Якщо президент сцикло , то перемогти фуйла не вдасться.
    Нехай зебіли собі подякують за поранених.
    Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
  • 5 копійок
    Чому відмовчується про це найкоротший говнокомандувач, а вихваляється скільки привезли з Афгану різного непотребу?
  • Ksenia VB
    Так воно ж забуло згадати про національно визвольну війну з авіть на параді в честь тридцятиліття відновлення нашої держави.
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