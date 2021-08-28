Новини • Захоплення влади в Афганістані

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак

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Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак
Україна відгукнулася на звернення країн-партнерів з проханням про порятунок з Афганістану їх громадян і вивезла правозахисників, жінок і дітей, а також журналістів Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Про це повідомив у фейсбуці глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом ми вже вивезли понад 600 людей", - зазначив він.

"Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові", -розповів Єрмак.

Він додав, що операція була "цілком і повністю підготовлена та проведена силами українського Головного управління розвідки.

Єрмак також зазначив, що Україна не покине своїх громадян, які ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, і нагадав, що діє гаряча лінія МЗС.

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак 01

Нагадаємо, 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану близько 360 осіб.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак - Цензор.НЕТ 4074
  • Вася Шевченко f77d76ba
    отлично!
    а всем 11 раненным сегодня на передовой оказана медицинская помощь??
  • саша паламарчук
    Сльзи гордасті за нінєшнюю власть мєшають мнє пісать.
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