За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, біля Троїцького російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська найманці РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм і артилерії калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге упродовж тижня зазнає обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.
Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Унаслідок обстрілу військами РФ 6 військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників задовільний.
"Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 29 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.