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"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба

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"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна може допомогти Росії і Білорусі в боротьбі проти авторитарних режимів.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Росія і Білорусь - це окремі випадки. Я бачу більше можливостей для України допомагати білорусам змінювати свою країну і боротися за те, щоб там якась цивілізація настала. Росія - історія складніша, з огляду на українсько-російські відносини, на відносини між українськими та російськими інтелектуалами. Тому що в принципі я вимушений констатувати, що в більшості випадків, за деякими винятками, російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому питання Росії делікатніше", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, Україна має співпрацювати з росіянами, які її поважають.

"Але Україні буде безпечніше, якщо Росія буде демократичною країною. Тут із тими росіянами, які готові поважати Україну, українські інтереси, землю, людей, ми маємо працювати та будувати альянси, щоб допомагати Росії змінитися на краще", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Кулєба, от тільки не треба робити вигляд, що ви боритесь з ордою. В нас президент який все ще визиркує в пошуках фуйлових очей чи очка...не знаю.
    Про заборону давати відсіч окупантам щось скажеш ?
  • Стрелок
    какие лдибералы? какая "помощь"? в стране война! помогатели херовы. себе помогите
    кулеба, твое дело МИД? вот и занимайся тем чем раньше Климкин занимался - переговоры с западными партнерами, договоренности и коммуникация. какого хера ты лезешь в "помощь"?
  • чугунный батон
    Раша - лишнехромасомное образование генетически НЕСПОСОБНОЕ к демократии . При победе демократических принципов параша просто развалится . Этот нужник держится только на имперских скрепах , не более .
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