Збройні сили США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану. Понад 1 тис. мирних жителів в аеропорту Кабула ще чекає вильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сили США перебувають на завершальному етапі відходу з Кабула, закінчуючи двадцятирічну діяльність в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

За слова представника західних служб безпеки, понад 1 тис. мирних жителів в аеропорту ще належить вилетіти до виведення військ. Дата і час закінчення операції ще не визначені.

"Ми хочемо забезпечити, щоб всі іноземні цивільні особи і ті, хто перебуває в небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили США почнуть вилітати, щойно цей процес буде завершено", - сказав він.

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