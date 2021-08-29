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Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди

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Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди
У Запоріжжі чотири вагони вантажного потягу зійшли з рейок, унаслідок чого низка пасажирських поїздів затримується.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда біля станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве-Вільнянськ-Запоріжжя-1", - йдеться в повідомленні.

Тож очікується затримка до двох годин наступних поїздів:

- №72 Київ - Запоріжжя,
- №142 Маріуполь - Одеса,
- №120 Запоріжжя - Львів,
- №119 Львів - Запоріжжя,
- №116 Київ - Бердянськ.

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Топ коментарі

  • Михайло Козочкін
    Заберіть Лещенка з 24 каналу і відправте лагодити полотно.
  • Владимир Диментьев ae854c68
    Оптимизация (минимизация) расходов по содержанию пути! Менеджерский корпус получает незаработанные большие деньги!
  • Gorin
    Работаю на железке, маленький начальник. Зарплаты у работяг около минималки. Путеец без выслуги, 6-7тыщ, То же самое СЦБ монтеры, механики 8. С выслугой 9-10. Это люди, непосредственно связанные с безопасностью. Причем обслуживать автоматику, с улицы далеко не каждый сможет. Как вы думаете, грамотный парень пойдет на 8 тыщ, и секасом от разных ревизоров нескончаемым потоком? Спецов нет, запчастей нет, инструмент за 20 лет, 3 комплекта китайщины на 16 человек. Держится на остатках запаса прочности от СССР.
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