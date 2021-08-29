Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди
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У Запоріжжі чотири вагони вантажного потягу зійшли з рейок, унаслідок чого низка пасажирських поїздів затримується.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда біля станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве-Вільнянськ-Запоріжжя-1", - йдеться в повідомленні.
Тож очікується затримка до двох годин наступних поїздів:
- №72 Київ - Запоріжжя,
- №142 Маріуполь - Одеса,
- №120 Запоріжжя - Львів,
- №119 Львів - Запоріжжя,
- №116 Київ - Бердянськ.