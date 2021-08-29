Новини • Агресія Росії проти України

Сьогодні - День пам'яті захисників України

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Сьогодні - День пам'яті захисників України
Сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.

На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.

За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

Також сьогодні на території всієї України приспустять прапори і о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    День пам'ять він влаштував..
    А як ганебно обшуковували воїнів на параді , бо сцикло скажено боїться власної армії - і знає чому.
  • Ksenia VB
    Завдяки зеленському наших воїнів розстрілюють без можливості запобігти та дати відсічі.
    Скільки вже вбитих на його рахунку ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ми пили з соняхів росу…


    Голівки соняхи схилили,
    Та квіт гарячий той пече.
    Пелюстя падає в могили
    А «Град» січе, січе, січе…

    Гвардійці в землю повкипали
    А спрага спалює вуста.
    Когось вже янголи забрали,
    Комусь - відстрочили літа.

    Та що тих літ? Всього за двадцять -
    І ті поранила війна.
    За кимсь росою квіти плачуть,
    Комусь, ковток як сила рятівна
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