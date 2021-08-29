Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв. ФОТО

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташовану на вул. Трьохсвятительській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

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