Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.