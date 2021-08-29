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Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post

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Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post
Президент США Джо Байден планує відкликати до вівторка всіх дипломатичних співробітників країни в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на два джерела.

За даними джерел, Байден хоче до вівторка відкликати посла США в Афганістані Росса Вілсона. Разом із ним країну покинуть інші співробітники дипвідомства.

Раніше повідомлялося, що рух "Талібан" попросив США зберегти дипломатичну присутність в Афганістані після виведення збройних сил 31 серпня.

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Топ коментарі

  • Проти Ватник 59928d34
    Здристнути ,вміють тільки твої **********. Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6776
  • три - пятнадцать
    радует шо в канадии, соседа ближайшего, все стабильно и маладцом..
  • Michael Oehlenschlaeger
    Уходя, не забудьте выключить свет!
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