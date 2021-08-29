Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post
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Президент США Джо Байден планує відкликати до вівторка всіх дипломатичних співробітників країни в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на два джерела.
За даними джерел, Байден хоче до вівторка відкликати посла США в Афганістані Росса Вілсона. Разом із ним країну покинуть інші співробітники дипвідомства.
Раніше повідомлялося, що рух "Талібан" попросив США зберегти дипломатичну присутність в Афганістані після виведення збройних сил 31 серпня.