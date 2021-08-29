Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розповів, що одним із найскладніших переговорних марафонів під час його президентства був процес ратифікації Угоди про асоціацію із Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Порошенка, легких переговорів не існує.

Читайте також: Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії

"Найважчими із свого досвіду для мене були перемовини з Нідерландами. Пам’ятаєте, скільки лиха нам наробив консультативний референдум у цій справді дружній для нас країні 2016 року? Майбутнє Угоди про асоціацію з Європейським Союзом балансувало між "бути чи не бути". Висіло на волосині. Тоді упродовж тривалого часу я мав безліч перемовин і з Нідерландами, і з друзями в Брюсселі, інших столицях ЄС для пошуку тієї формули, яка б не дала можливості позбавити нашу державу, українців омріяної європейської перспективи. І нам це вдалося, бо діяли сміливо, наполегливо, твердо і стратегічно. Голоси за ратифікацію у Нідерландах збирали всією Європою", – розповів п'ятий президент.

"Розуміючи, що хтось може здивуватися, чому найважчими для мене були ці перемовини, а не, приміром, 18-годинний переговорний марафон щодо Мінських домовленостей 2015 року, одразу відповім: найважчі, бо йшлося про європейську мрію. Окуповану територію можна повернути. Однак не можна позбавляти мрії, віри у майбутнє, стратегічного бачення розвитку держави. Я чітко розумів, що перебуває на кону тих перемовин. І це розуміння, найвищий рівень відповідальності були найважчими", – наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що найгірші переговори завжди були з Путіним.

Читайте також: Офіс Зеленського три доби не реагує на зухвалий напад на Порошенка, що підтверджує нашу версію про політичне замовлення, - адвокат Новіков

"Бо ти завжди розумієш: про що б не говорили, віри у виконання домовленості цій людині немає. Підтвердження бачимо і сьогодні, коли домовленості щодо комплексу мінських заходів і далі залишаються невиконаними з російського боку. Кремль продовжує стріляти, не відмовляється від окупації наших територій, перекладає проблемні питання мирного процесу "з хворої голови на здорову", – пояснив Порошенко.

"Нашій команді ніколи нічого не давалося просто так, не падало як манна небесна. Ми ніколи не дозволяли собі публічних претензій до партнерів, але все, що маємо, професійно виборювали шляхом складних внутрішніх реформ, непростих зовнішніх переговорів і дипломатичних комбінацій. Так було з Угодою про асоціацію, так було з безвізом, так було з Томосом, так було із санкційною політикою щодо Росії. Видавлювали, вигризали зубами, домовлялися. І мали результат, тому що вміли працювати фахово", - резюмував п'ятий президент.

Читайте також: Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду